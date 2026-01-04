Basket serie B | Ristopro Fabriano-Verodol CBD Pielle Livorno in diretta

Stasera alle 19, al PalaChemiba, la Pielle Livorno affronta Ristopro Fabriano nel primo incontro del 2026 di serie B. La partita vede i toscani impegnati contro la formazione di Fabriano, ultima in classifica. Segui la diretta per aggiornamenti sul match e i risultati in tempo reale.

Questa sera alle 19 scende in campo la Pielle che al PalaChemiba affronta il fanalino di coda Fabriano nel primo match del suo 2026. Nel roster di coach Andrea Turchetto non ci sarà il capitano Luca Campori che nella giornata di ieri ha concluso il rapporto con la Pielle ed è diventato un nuovo. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

