La San Giobbe Chiusi torna in campo nel campionato di Serie B Nazionale affrontando Jesi all’Estra Forum. Dopo una prima parte di stagione difficile, la squadra cerca di migliorare la propria forma e ritrovare fiducia. Zanco sottolinea l’importanza di intensificare la lotta e ridurre gli errori, sperando in un riscatto che possa rilanciare il cammino stagionale.

Primo impegno del nuovo anno per l’Umana San Giobbe che, all’Estra Forum di Chiusi, attende Jesi per cerare di mettersi alle spalle una prima parte di stagione alquanto sfortunata e non all’altezza delle aspettative di inizio anno. Certo è, che in attesa di Molinaro (che rientra a fine mese), contro i marchigiani mancheranno anche Moreno e Lorenzetti. "Quasi un appello, più che un proposito, alla fortuna. Perché abbiamo bisogno di riuscire a giocare, non dico al completo, perché sappiamo delle note vicissitudini che abbiamo attraversato, però riuscire a recuperare quanti più giocatori possibili ed avere una continuità di lavoro che purtroppo è mancata", così coach Nicolas Zanco (nella foto) presentando la partita contro Jesi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket Serie B Nazionale. La San Giobbe Chiusi cerca la scossa affrontando Jesi. Zanco: "Dobbiamo lottare di più e fare meno errori»

