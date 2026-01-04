Basket B Interregionale

Il campionato di Basket B Interregionale vede la partita tra Bramante e Attila, conclusa con il punteggio di 51-75. Tra i giocatori in campo, per la Bramante, spiccano Quattrini, Pozzolesi e Crescenzi, con quest’ultimo che ha segnato 16 punti. La partita si è svolta con equilibrio e impegno, offrendo uno spaccato della competitività del torneo interregionale di basket.

bramante 51 attila 75 BRAMANTE: Quattrini, Pozzolesi, Crescenzi 6, Ricci, Panichi 16, Tomasetti, Montoni ne, Ferri 3, Nicolini E. 3, Centis 8, Filtness 13, Mari 2. All. Nicolini M. ATTILA PORTO RECANATI: Farina 11, Caroè 16, Gamazo 12, Tartaglione, Caverni 17, Sablich 11, Mazzagatti 5, Virgili, Pacini, Quinzi 3, Ciribeni ne, Alfonsi ne. All. Coen Parziali: 16-18, 22-40, 37-62, 51-75. L’inizio dell’anno non dice bene al Bramante che contro Porto Recanati in casa mette in mostra una delle sue peggiori prestazioni. L’Attila parte subito forte mettendo a segno 4 triple e portandosi avanti sul 5-12, ma il Bramante con un contro break di 11-4 trova il pareggio a quota 16. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Basket B Interregionale Leggi anche: Basket B interregionale. I Baskérs cercano l’impresa Leggi anche: Basket B interregionale. Baskérs sconfitti a testa alta Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Basket B Interregionale, sfide delicate per Iseo e Gardone; Serie B Interregionale, il Gulliver inizia l’anno con una sconfitta: al Camagna passa Gallarate; Basket B Interregionale; Basket, B interregionale. La Bim Bum Rende torna in campo: c’è il Corato. Basket B Interregionale, la Virtus Siena apre il nuovo anno ospitando Casale - Dopo la pausa per le Feste è ora di riprendere il cammino per la Stosa Virtus Siena, che domani, domenica 4 Gennaio, ospiterà alle 18 al PalaCorsoni la Junior Libertas Pallacanestro Casale, per la 14e ... radiosienatv.it

Basket B Interregionale, la Mens Sana Basketball comincia il 2026 ospitando San Miniato - Dopo la pausa per le feste natalizie la Mens Sana Basketball comincia il 2026 con un impegno casalingo: domani, domenica 4 Gennaio, attende alle 18 al PalaEstra San Miniato per la 14esima giornata del ... radiosienatv.it

Basket, B interregionale. La Bim Bum Rende torna in campo: c’è il Corato - La Serie B Interregionale di Basket riaccende i motori e lo fa con un appuntamento che promette scintille. cn24tv.it

Serie B INTERREGIONALE VIOLA VS MESSINA

Basket B interregionale, Iseo cade a Martinengo contro Romano x.com

14ª giornata di andata | Serie B Interregionale Domenica 04 Gennaio – Ore 18:00 Basket Corato Ogni partita in casa è una storia da scrivere insieme: vi aspettiamo sugli spalti! Biglietto: 5€ a persona Ingresso gratuito per tut - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.