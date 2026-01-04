Baschirotto frana su Piccoli per il VAR non è rigore ma La Penna aveva ragione | Errore evidente

Durante la partita tra Fiorentina e Lecce, l’arbitro La Penna ha assegnato un rigore alla Fiorentina, poi revocato dal VAR. La decisione si è basata su un fallo di Baschirotto su Piccoli in area, giudicato dall’arbitro come evidente. Sebbene non abbia influenzato il risultato finale, la situazione ha alimentato discussioni sulla decisione arbitrale e sull’interpretazione delle palle inattive.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.