Baschirotto frana su Piccoli per il VAR non è rigore ma La Penna aveva ragione | Errore evidente
Durante la partita tra Fiorentina e Lecce, l’arbitro La Penna ha assegnato un rigore alla Fiorentina, poi revocato dal VAR. La decisione si è basata su un fallo di Baschirotto su Piccoli in area, giudicato dall’arbitro come evidente. Sebbene non abbia influenzato il risultato finale, la situazione ha alimentato discussioni sulla decisione arbitrale e sull’interpretazione delle palle inattive.
Anche se non decisivo ai fini del risultato, la Fiorentina lamenta un rigore concesso da La Penna e poi revocato dal VAR: Baschirotto frana su Piccoli in area, commettendo fallo evidente. Ma la scelta del direttore di gara si scontra con l'eccessiva chiamata al monitor dove corregge la propria scelta: "Era decisione di campo, mancavano i presupposti per annullare il rigore". 🔗 Leggi su Fanpage.it
