Bartoccini niente da fare Adesso è crisi nera

La squadra Bartoccini ha affrontato una difficile sconfitta contro Honda Cuneo, con il risultato di 0-3 nei rispettivi set. La partita ha evidenziato alcune criticità nel gioco e nella continuità della squadra, che si trova ora in una fase di crisi. Analizzare le cause di questa battuta d’arresto è fondamentale per individuare le strategie di miglioramento e riprendere un cammino positivo nel campionato.

BARTOCCINI 0 HONDA CUNEO 3 (22-25, 28-30, 26-28): Markovic 15, Gardini 14, Mazzaro 7, Bartolini 7, Gennari 5, Perinelli 3, Sirressi (L1), Lemmens 4, Fiesoli 1, Vanjak. N.E. - Kump, Turlà, Williams, Recchia (L2). All. Andrea Giovi. CUNEO: Diop 26, Pucelj 11, Keene 11, Cecconello 10, Rivero 3, Signorile 2, Bardaro (L1), Pritchard 9, Allaoui, Koulisiani, Magnani. N.E. – Atamah, Marring (L2). All. Francois Salvagni. Arbitri: Stefano Caretti (RM) ed Ubaldo Luciani (AN). MC (b.s. 3, v. 0, muri 10, errori 8). HONDA (b.s. 12, v. 8, muri 8, errori 8). Crisi nera, il nuovo anno non comincia bene ma continua nel segno delle sconfitte per la Bartoccini Mc Restauri Perugia.

