Bartesaghi il Milan lavora al rinnovo | stipendio triplicato E quella frase di Allegri …
Il Milan sta lavorando al rinnovo di Davide Bartesaghi, giovane talento classe 2005. La società intende migliorare le condizioni contrattuali, con uno stipendio che potrebbe triplicare. La decisione si inserisce nel progetto di valorizzazione dei giovani promesse del club. Allegri e la dirigenza monitorano attentamente la crescita del giocatore, considerato una risorsa importante per il futuro della squadra.
Davide Bartesaghi è un titolare del Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri pronti al rinnovo del talento classe 2005. Ecco tutti i dettagli da 'Tuttosport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
