Bari tra le città più economiche d' Italia | è quarta per costo della vita

Secondo un’indagine del Codacons, Bari si colloca al quarto posto tra le città italiane con il costo della vita più contenuto. L’analisi si basa sui prezzi di beni e servizi offerti nei principali centri urbani del Paese, evidenziando una maggiore accessibilità rispetto ad altre città italiane. Questo dato sottolinea l’aspetto economico di Bari, rendendola una delle mete più convenienti per vivere in Italia.

