Bari provano la moto ma investono un pedone | morti due ragazzi di 17 e 18 anni grave un coetaneo

Due giovani di 17 e 18 anni hanno perso la vita in un incidente sulla complanare della statale 100 tra Triggiano e Mungivacca, in provincia di Bari. Un loro coetaneo è rimasto gravemente ferito. L’incidente è avvenuto mentre i ragazzi tentavano di testare una moto, finendo per investire un pedone. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

