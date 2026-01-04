Barbianello raid di ladri-vandali | spento l' albero di Natale e rubati addobbi

A Barbianello, in provincia di Pavia, sono stati segnalati episodi di vandalismo che hanno interessato l'albero di Natale e i relativi addobbi nella capanna comunale di via Montebello. L'evento ha portato alla sospensione anticipata delle decorazioni natalizie, evidenziando una situazione che ha coinvolto la comunità locale. Questa vicenda si inserisce in un contesto di attenzione verso la sicurezza e il rispetto degli spazi pubblici durante il periodo festivo.

Barbianello (Pavia), 4 gennaio 2026 - Spento in anticipo l'albero di Natale. Non ancora terminate le festività, a Barbianello dei ladri, o vandali, hanno letteralmente spento gli addobbi luminosi nella capanna natalizia allestita dal Comune in via Montebello. E' stato lo stesso sindaco di Barbianello, Giorgio Falbo, a chiamare i carabinieri, nella giornata di ieri, sabato 3 gennaio, per denunciare quello che giuridicamente è comunque un furto: ignoti hanno infatti rubato alcuni addobbi, ma anche la ciabatta multipresa che collegava all'elettricità l'albero di Natale. barbianello -pv il sindaco giorgio falbo - torres Più che un vero e proprio furto, però, probabilmente si tratta di una bravata, forse una sorta di dispetto, che ha avuto l'effetto di spegnere le luminarie ancor prima che terminassero le festività.

