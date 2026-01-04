Barbara D’Urso spunta un’ex fiamma dal passato | le rivelazioni di Memo Remigi in tv

Barbara D’Urso torna a essere protagonista delle cronache, questa volta per una rivelazione inaspettata venuta da Memo Remigi in occasione di un’intervista televisiva. L’artista ha condiviso dettagli su un’ex fiamma del passato della conduttrice, riaccendendo l’interesse dei media e del pubblico. Un episodio che aggiunge un nuovo capitolo alla vita privata di Barbara, lontano dalle telecamere e dai riflettori.

Barbara D'Urso torna al centro dell'attenzione mediatica, ma questa volta non per nuovi progetti televisivi. A riaccendere i riflettori sulla conduttrice napoletana è un racconto dal passato, emerso nel corso del programma di Rai Uno "Ciao Maschio", condotto da Nunzia De Girolamo. Ospite della trasmissione, Memo Remigi ha rivelato di aver vissuto una relazione sentimentale con D'Urso, risalente a oltre quarant'anni fa. Il racconto di Memo Remigi: «Un amore vero e pulito». Nel corso dell'intervista, Remigi ha ripercorso alcune tappe della sua vita privata, soffermandosi anche sulla storia con Barbara D'Urso.

