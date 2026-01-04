Bambino maltrattato con un cucchiaio di legno il patrigno in stato di fermo | proseguono le indagini
Continuano le indagini sul caso di maltrattamenti a un bambino nel quartiere di San Cristoforo, recentemente diffuso sui social. Un video mostra il piccolo con un cucchiaio di legno, portando all’arresto del patrigno. Le autorità stanno approfondendo la vicenda per chiarire i fatti e garantire la tutela del minore. La diffusione dell’immagine ha suscitato grande attenzione pubblica e richieste di intervento.
Proseguono le indagini sul caso del bambino vittima di maltrattamenti nel quartiere di San Cristoforo, ripresi in un video diffuso su Tik Tok e che in poche ore ha fatto il giro del web rimbalzando tra tutte le piattaforme social. L'uomo di 59 anni, compagno della madre e patrigno del bambino, è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
