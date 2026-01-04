Baldovino, re del Belgio, è noto per aver rinunciato al trono nel 1950 per motivi di coscienza, rifiutando di partecipare alla guerra. In

In Baldovino. Il Re del gran rifiuto (Ares, 144 pp., 16 euro), Fulvio Fulvi racconta la storia di colui che potrebbe diventare il quarantacinquesimo sovrano proclamato santo dalla Chiesa cattolica: il primo e l’unico re del Ventesimo secolo a salire agli onori degli altari. Sul trono del Belgio per quarantadue anni, Baldovino abdicò piuttosto di promulgare il provvedimento che autorizzava l’interruzione di gravidanza entro le prime dodici settimane dal concepimento. Rivendicando il diritto di seguire la propria coscienza e rispettando i doveri costituzionali di capo dello stato. Un gesto clamoroso, una rinuncia inaudita. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Baldovino: il Re che abdicò per difendere la vita

