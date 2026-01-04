Bagnoli cede la strada | sgomberate 3 unità abitative

A Bagnoli, in via Sirio Italico, sono state evacuate tre unità abitative a causa di un cedimento della strada, probabilmente causato dalla rottura di una condotta idrica. L’intervento delle autorità ha reso necessario lo sgombero per garantire la sicurezza dei residenti e verificare le condizioni strutturali dell’area. Le operazioni sono in corso per ripristinare la viabilità e risolvere il problema.

Sgomberate 3 unità abitative in via Sirio Italico a Bagnoli, a causa del cedimento della sede stradale con ogni probabilità dovuta alla rottura di una condotta idrica.(Articolo in aggiornamento). 🔗 Leggi su Napolitoday.it

