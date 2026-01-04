Bagnoli cede la strada | sgomberate 3 unità abitative

A Bagnoli, in via Sirio Italico, sono state evacuate tre unità abitative a causa di un cedimento della strada, probabilmente causato dalla rottura di una condotta idrica. L’intervento delle autorità ha reso necessario lo sgombero per garantire la sicurezza dei residenti e verificare le condizioni strutturali dell’area. Le operazioni sono in corso per ripristinare la viabilità e risolvere il problema.

Sgomberate 3 unità abitative in via Sirio Italico a Bagnoli, a causa del cedimento della sede stradale con ogni probabilità dovuta alla rottura di una condotta idrica.(Articolo in aggiornamento). 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Bagnoli, cede la strada: sgomberate 3 unità abitative Leggi anche: Bagnoli, cede la strada: sgomberate tre unità abitative Leggi anche: Girotto, Ance Veneto: «Serviranno 50mila nuove unità abitative e 10miliardi d'investimenti» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Bagnoli, cede la strada: sgomberate tre unità abitative - Tre unità abitative sono state sgomberate questa mattina in via Sillio Italico a Bagnoli a causa del cedimento della sede stradale. napolitoday.it

Bagnoli, cedimento in via Tacito: strada chiusa, “intrappolati” i residenti del Pendio di Agnano - Il tratto di strada è stato chiuso ed è l’unico accesso al Pendio di Agnano; istituito senso unico alternato in via Candia. fanpage.it

Sconfitta per gli Esordienti di coach Marco Bagnoli (assistente coach Paolo Federighi) che al PalaMacchia perdono contro la Pallacanestro Don Bosco Livorno per 4 tempini a 0. (Foto di Paolo Federighi) - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.