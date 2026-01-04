Ayoub El Kaabi, noto come “l’uomo delle rovesciate”, ha compiuto un percorso straordinario partendo dalla vita in una baraccopoli e arrivando a diventare capocannoniere della Coppa d’Africa con il Marocco. Dalla falegnameria ai successi sul campo, la sua storia evidenzia la determinazione e la passione che lo hanno portato ai vertici del calcio africano.

Dalla falegnameria ai gol che decidono la Coppa d’Africa. È la storia di Ayoub El Kaabi lavoro, fame e attese. Scoperto tardi (ha 32 anni e mezzo), cresciuto lontano dai campi veri, oggi sta decidendo le sorti del Marocco ed è capocannoniere del torneo con tre reti (uno al Comore e due allo Zambia). La storia la racconta di Le Parisien. Faceva l’apprendista in una falegnameria di Mediouna. Un piccolo comune situato a 18 chilometri da Casablanca. Un’infanzia fatta di lavori manuali e palloni improvvisati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ayoub El Kaabi (l’uomo delle rovesciate): dalla Baraccopoli a capocannoniere in coppa d’Africa col Marocco

Leggi anche: El Kaabi l’attaccante del Marocco che segna “solo” su rovesciata: in Coppa d’Africa come durante il Ramadan

Leggi anche: El Kaabi fa sembrare facili le rovesciate

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

I due gol in rovesciata dell’attaccante marocchino Ayoub El Kaabi, in Coppa d’Africa - Alla Coppa d’Africa maschile di calcio, che è iniziata il 21 dicembre e si sta giocando in Marocco, l’attaccante della nazionale del paese ospitante Ayoub El Kaabi ha fatto due gol belli e complicati, ... ilpost.it