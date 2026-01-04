Ayoub El Kaabi l’uomo delle rovesciate | dalla Baraccopoli a capocannoniere in coppa d’Africa col Marocco
Ayoub El Kaabi, noto come “l’uomo delle rovesciate”, ha compiuto un percorso straordinario partendo dalla vita in una baraccopoli e arrivando a diventare capocannoniere della Coppa d’Africa con il Marocco. Dalla falegnameria ai successi sul campo, la sua storia evidenzia la determinazione e la passione che lo hanno portato ai vertici del calcio africano.
Dalla falegnameria ai gol che decidono la Coppa d’Africa. È la storia di Ayoub El Kaabi lavoro, fame e attese. Scoperto tardi (ha 32 anni e mezzo), cresciuto lontano dai campi veri, oggi sta decidendo le sorti del Marocco ed è capocannoniere del torneo con tre reti (uno al Comore e due allo Zambia). La storia la racconta di Le Parisien. Faceva l’apprendista in una falegnameria di Mediouna. Un piccolo comune situato a 18 chilometri da Casablanca. Un’infanzia fatta di lavori manuali e palloni improvvisati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: El Kaabi l’attaccante del Marocco che segna “solo” su rovesciata: in Coppa d’Africa come durante il Ramadan
Leggi anche: El Kaabi fa sembrare facili le rovesciate
I due gol in rovesciata dell’attaccante marocchino Ayoub El Kaabi, in Coppa d’Africa - Alla Coppa d’Africa maschile di calcio, che è iniziata il 21 dicembre e si sta giocando in Marocco, l’attaccante della nazionale del paese ospitante Ayoub El Kaabi ha fatto due gol belli e complicati, ... ilpost.it
El Kaabi nella STORIA della Coppa D'Africa: DUE gol in rovesciata! | OneFootball - Clicca qui per acquistare il Pass Mensile LaB Channel senza rinnovo ... onefootball.com
Olympiacos in finale con la Fiorentina: Aston Villa battuto anche a Atene - La Fiorentina ha scoperto il suo avversario nella finale di Conference League del 29 maggio, che la ... gazzetta.it
Ayoub #ElKaabi (l’uomo delle rovesciate): dalla Baraccopoli a capocannoniere in coppa d’Africa col #Marocco. Le Parisien racconta la sua storia: aveva più fame degli altri, non era ricco. Ha scoperto il calcio a 19 anni, giocava terzino. Il suo scopritore gli diss - facebook.com facebook
Ayoub El Kaabi ha fatto due gol belli e complicati, entrambi in rovesciata, in sole tre partite giocate. Si vedono qui: x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.