Avis e Itis Galilei ricordano il professor Massimiliano Sartor | giornata speciale di donazione del sangue
Avis e Itis Galilei celebrano una giornata dedicata alla donazione del sangue in ricordo del professor Massimiliano Sartor, docente di informatica, donatore e stimato amico. Scomparso ad aprile a 56 anni in un incidente stradale, Sartor rimane vivo nel gesto di solidarietà che questa giornata intende promuovere. Un'occasione per ricordare il suo impegno e sensibilizzare alla donazione, valore fondamentale per la comunità.
Giornata speciale di donazione del sangue in memoria del professor Massimiliano Sartor, docente di informatica, donatore e amico di Avis scomparso nell'aprile scorso a 56 anni a causa di un tragico incidente stradale. L'associazione livornese, in collaborazione con l'Itis Galilei, ha infatti. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
