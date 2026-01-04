Avis e Itis Galilei ricordano il professor Massimiliano Sartor | giornata speciale di donazione del sangue

Avis e Itis Galilei celebrano una giornata dedicata alla donazione del sangue in ricordo del professor Massimiliano Sartor, docente di informatica, donatore e stimato amico. Scomparso ad aprile a 56 anni in un incidente stradale, Sartor rimane vivo nel gesto di solidarietà che questa giornata intende promuovere. Un'occasione per ricordare il suo impegno e sensibilizzare alla donazione, valore fondamentale per la comunità.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.