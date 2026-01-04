Aveva ragione Brecht | quel che accade ogni giorno non trovatelo naturale

Come sottolineato da Brecht, ciò che avviene quotidianamente non dovrebbe essere considerato scontato o naturale. Le frontiere, i conflitti, le migrazioni e le politiche che li accompagnano sono eventi complessi e spesso costruiti dall’uomo. È importante riflettere sulle cause e sulle conseguenze di queste realtà, per comprendere meglio il mondo in cui viviamo e le dinamiche che lo modellano.

E – vi preghiamo – quello che succede ogni giorno non trovatelo naturale. Naturali non sono le frontiere, gli eserciti, le armi, le migrazioni, le politiche di aggiustamento strutturale, i bombardamenti chirurgici, le guerre e le religioni. Nulla di tutto ciò è naturale. Le democrazie, le dittature, i colpi di stato e le elezioni presidenziali. Non sono naturali le classi sociali, la schiavitù, il mondo tracciato e colorato da stati che danno l’impressione di perennità. La storia non è naturale e neppure la scienza, i mezzi di comunicazione o di trasporto. Neppure le amicizie, se vogliamo, sono naturali, dovute o frutto di affinità elettive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

