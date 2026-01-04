Aversa polemica per la presenza di don Mottola alle celebrazioni
Aversa si trova al centro di una discussione dopo la partecipazione di don Mottola alle recenti celebrazioni. Condannato in primo grado a nove anni per abusi sessuali, la sua presenza ha suscitato reazioni contrastanti tra la comunità. La questione solleva interrogativi sul rispetto delle norme e sulla sensibilità nei confronti delle vittime, alimentando un dibattito pubblico sulla gestione di figure religiose coinvolte in procedimenti giudiziari.
La presenza di don Mottola, condannato a 9 anni in primo grado per abusi sessuali, alle celebrazioni ad Aversa riaccende polemiche. La Diocesi chiarisce: restrizioni in vigore e partecipazione concessa solo in via eccezionale. La recente apparizione pubblica di don Michele Mottola, sacerdote già noto alla cronaca giudiziaria per una condanna a 9 anni di carcere per abusi sessuali su una bambina di 11 anni a Trentola Ducenta (Caserta), ha riacceso un acceso dibattito nella Diocesi di Aversa e nell’opinione pubblica. Il sacerdote, che aveva servito varie comunità parrocchiali prima della vicenda, fu sospeso dalla diocesi e poi arrestato nel 2019 dopo che la giovane vittima aveva consegnato alle autorità registrazioni audio di incontri in canonica; tali prove, insieme ad altri elementi, portarono alla sua incriminazione e alla successiva condanna in primo grado a 9 anni di reclusione nel 2020. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
