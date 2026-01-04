Avellino piange Salvatore Ferraro storico barista del centro
Avellino si congeda da Salvatore Ferraro, noto barista del centro città, scomparso questa mattina all’età di 62 anni. Figura amata e stimata, Ferraro ha fatto parte della vita quotidiana di molti cittadini, distinguendosi per il suo stile discreto e professionale. La sua scomparsa rappresenta una perdita per tutta la comunità, che ricorda con affetto il suo ruolo e la sua presenza silenziosa ma significativa.
Tempo di lettura: 2 minuti Se ne è andato in punta di piedi, in silenzio, come nel suo stile. Avellino piange Salvatore Ferraro, storico barista del capoluogo, scomparso questa mattina all’età di 62 anni. Figura conosciuta e benvoluta, Ferraro ha legato il suo nome a locali simbolo della città. Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato al Frap’s, al Saint Tropez e in altri storici bar del centro, distinguendosi sempre per il suo garbo naturale, la competenza e una professionalità che lo hanno reso un punto di riferimento per clienti e colleghi. Negli ultimi anni non era più dietro al bancone, ma non aveva mai smesso di essere presente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
