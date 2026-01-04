Avellino paura in centro | gru oscilla in un cantiere
A Avellino, nel centro cittadino, si è registrato un episodio di preoccupazione a causa di una gru che oscillava in modo evidente all’interno di un cantiere tra corso Vittorio Emanuele e vicolo Giardinetto. La situazione ha attirato l’attenzione di residenti e passanti, generando apprensione tra i cittadini. Le autorità stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza pubblica.
Momenti di apprensione nel centro di Avellino, tra corso Vittorio Emanuele e vicolo Giardinetto, dove una gru installata all'interno di un cantiere edile ha iniziato a oscillare in maniera evidente, attirando l'attenzione e la preoccupazione di residenti e passanti. La situazione, verificatasi nelle scorse ore, ha reso necessario l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. Sul posto sono infatti giunti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno immediatamente avviato le operazioni di messa in sicurezza dell'area. I caschi rossi hanno effettuato i controlli tecnici sulla stabilità della struttura, verificando le condizioni della gru e le eventuali criticità legate alle raffiche di vento o a possibili problemi di ancoraggio.
Avellino, paura in centro: gru oscilla in un cantiere.
