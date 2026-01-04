Avellino il Festival delle Fiabe Winter Edition prosegue con il Concerto per il Nuovo Anno
Il Festival delle Fiabe - Winter Edition di Avellino continua con il tradizionale Concerto per il Nuovo Anno, che si svolge presso l’ex GIL Cinema Eliseo. Un’occasione per vivere momenti culturali e musicali in un’atmosfera suggestiva, nel rispetto delle tradizioni locali. L’evento rappresenta un’opportunità per la comunità di condividere un inizio anno all’insegna della musica e della convivialità.
Prosegue ad Avellino il Festival delle Fiabe – Winter Edition, ospitato negli spazi dell’ex GIL Cinema Eliseo. Tra i prossimi appuntamenti in programma, spicca il Concerto per il Nuovo Anno, in calendario domani, lunedì 5 gennaio alle ore 20.00.Protagonista della serata sarà la Sonora Junior Sax. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
