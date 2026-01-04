Avellino gru in via Vicolo Giardinetto | nessun pericolo dopo le verifiche dei Vigili del Fuoco

Il 3 gennaio 2026, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in Vicolo Giardinetto per verificare una gru presente nella zona. Dopo gli accertamenti, è stato confermato che non sussistono rischi o pericoli per la sicurezza pubblica. L’intervento si è concluso senza ulteriori conseguenze, garantendo la normalità e la tranquillità del quartiere.

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, nella serata di ieri, sabato 3 gennaio 2026, intorno alle ore 21:30, è intervenuto ad Avellino in Vicolo Giardinetto. Questo a seguito di numerose segnalazioni da parte di residenti, preoccupati per gli scricchiolii metallici provenienti da una gru di.

