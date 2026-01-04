Autostrada A1 | stazione di Valdichiana chiusa per una notte

La stazione di Valdichiana sull'autostrada A1 sarà chiusa per un'intera notte. Per chi viaggia in zona, si raccomanda di utilizzare la stazione di Monte San Savino come alternativa. Questa chiusura temporanea è stata comunicata dalle autorità, al fine di garantire interventi di manutenzione e sicurezza. Si consiglia di pianificare i propri spostamenti in anticipo e di consultare eventuali aggiornamenti.

In alternativa, si consiglia, la stazione di Monte San Savino

