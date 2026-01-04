Autonoleggio abusivo in un complesso di case popolari a Monte Po | denunciato un 57enne
Durante un'operazione contro l'abusivismo commerciale a Monte Po, a Catania, la polizia e la polizia locale hanno denunciato un uomo di 57 anni, titolare di un’attività di autonoleggio non autorizzata in un complesso di case popolari. L’intervento ha portato alla scoperta di un’attività abusiva, sottolineando l'importanza di controlli regolari per tutelare la legalità nel territorio.
Nel corso di un'operazione mirata a contrastare l’abusivismo commerciale, la polizia con il supporto della polizia locale di Catania, ha denunciato un 57enne catanese, titolare di un'attività di noleggio autoveicoli nel quartiere Monte Po, per invasione di edificio pubblico. All'uomo è stata. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
