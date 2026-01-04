Auto l’analisi di Motus-e | l’elettrico chiude il 2025 a +46%

L’associazione Motus-e ha pubblicato un’analisi che evidenzia come le vendite di veicoli elettrici in Italia siano previste aumentare del 46% entro il 2025. Motus-e, composta da operatori industriali, settore automotive e mondo accademico, lavora per promuovere e accelerare la transizione verso la mobilità sostenibile. Questi dati riflettono un trend di crescita importante nel mercato dell’auto elettrica nel nostro Paese.

L'elettrico chiude il 2025 a +46%. E' il dato principale dell'analisi messa a punto da Motus-e. Motus-e è l'associazione in Italia costituita da operatori industriali, filiera automotive, mondo accademico – viene spiegato – "per fare sistema e accelerare il cambiamento verso la mobilità elettrica ". Segno positivo nel 2025 per il mercato italiano delle auto elettriche. Nell'anno appena concluso sono state immatricolate 94.230 vetture full electric, su del 46,1% rispetto al 2024, con una quota di mercato pari al 6,2% (era il 4% nel 2024). Al 31 dicembre 2025, il parco circolante italiano conta 365.

