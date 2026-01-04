Auto esce di strada poi il volo nella scarpata | due ragazzi in ospedale

Nella notte ad Artogne, un incidente ha coinvolto un’auto con quattro giovani a bordo, che è uscita di strada e si è fermata in una scarpata. Due ragazzi sono stati trasportati in ospedale per le cure necessarie. La dinamica e le cause dell’accaduto sono ancora in fase di accertamento.

Momenti di grande paura nella notte ad Artogne, dove un’auto con a bordo quattro ragazzi è uscita di strada finendo in una scarpata. L’allarme è scattato in codice rosso, tanto che la centrale operativa del 112 ha attivato anche l’elisoccorso, poi rientrato senza trasportare feriti.Sul posto sono. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Auto esce di strada, poi il volo nella scarpata: due ragazzi in ospedale Leggi anche: Incidente stradale all'alba: auto esce di strada e finisce per 20 metri nella scarpata Leggi anche: Incidente stradale a Orsara: auto esce fuori strada e precipita nella scarpata La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Auto esce fuori strada e finisce in una scarpata sulla Cilentana: morto un uomo di 77 anni; Schianto nella notte di capodanno. Ambulanza finisce contro un’auto; Un video selvaggio mostra un’auto in corsa che prende il volo e scaraventa il conducente nella piscina del cortile; Auto con una coppia di fidanzati fa un volo di 10 metri. Auto esce di strada, poi il volo nella scarpata: due ragazzi in ospedale - Momenti di grande paura nella notte ad Artogne, dove un’auto con a bordo quattro ragazzi è uscita di strada finendo in una scarpata. bresciatoday.it

Auto esce fuori strada e finisce in una scarpata sulla Cilentana: morto un uomo di 77 anni - Il tragico incidente si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 18 Cilentana, tra Cuccaro Vetere e Futani ... fanpage.it

Esce di strada con l’auto. Muore un dentista di 56 anni - Un incidente stradale mortale si è verificato ieri, intorno alle 13, a Falconara Marittima, nel tratto compreso tra Rocca Priora e Marina di Montemarciano. lanuovariviera.it

Nel 2026 addio a molte auto popolari per stop alla produzione: dalle Audi A1 e Q2 alle Bmw X3 e Z4. Esce di scena anche la Mercedes Classe A - facebook.com facebook

Esce a vedere i fuochi di Capodanno, donna travolta e uccisa da un'auto. Nel Vicentino. La vittima ha 73 anni #ANSA x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.