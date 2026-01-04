Auto esce di strada e finisce in bilico su un dirupo | salvati papà mamma neonato e bimba di 2 anni

Tre carabinieri liberi dal servizio hanno assistito una famiglia a Cerreto Laghi, coinvolta in un incidente stradale. L’auto, con a bordo papà, mamma e due bambini, è uscita di strada e si trovava in bilico su un dirupo. Grazie al tempestivo intervento dei militari, tutti i membri della famiglia sono stati salvati e messi in sicurezza.

Tre carabiniere libere dal servizio hanno soccorso una famiglia a Cerreto Laghi. L'auto con a bordo papà, mamma e due bimbi è finita fuori strada, in bilico su un dirupo. Le operazioni sono durate oltre un'ora. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Novate Mezzola: auto esce di strada e finisce in bilico su una ringhiera Leggi anche: Auto esce fuori strada e finisce in una scarpata sulla Cilentana: morto un uomo di 77 anni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Auto fuori strada finisce contro una casa: paura all’ora di cena; Casalgrande, auto esce di strada nella notte e finisce contro a un palo: ferita una donna di 30 anni; Auto esce fuori strada e finisce in una scarpata sulla Cilentana: morto un uomo di 77 anni; Schianto nella notte di capodanno. Ambulanza finisce contro un’auto. Tragedia nell'Alessandrino, auto esce di strada e finisce in un burrone: il drammatico bilancio - Terribile incidente stradale nell'Alessandrino, un auto è uscita di strada finendo in un burrone: ci sono vittime ... notizie.it

Auto esce fuori strada e finisce in una scarpata sulla Cilentana: morto un uomo di 77 anni - Il tragico incidente si è verificato questa mattina sulla Strada Statale 18 Cilentana, tra Cuccaro Vetere e Futani ... fanpage.it

Auto finisce fuori strada in Salento: morto un 24enne, ferito un 21enne - Un 24enne è morto, ed un ragazzo di 21 anni è rimasto ferito, in un incidente che si è verificato all'alba in provincia di Lecce, sulla strada che collega Salice Salentino e Carmiano. ansa.it

Nel 2026 addio a molte auto popolari per stop alla produzione: dalle Audi A1 e Q2 alle Bmw X3 e Z4. Esce di scena anche la Mercedes Classe A - facebook.com facebook

Bono, auto esce fuori strada: morto un 30enne x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.