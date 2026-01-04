Auto a fuoco paura alla rotonda Passeggeri salvati da un soccorritore
Durante una normale svolta alla rotatoria di via Isonzo, una Fiat 500 ha preso fuoco improvvisamente, creando situazione di emergenza. Fortunatamente, un soccorritore presente sul posto è intervenuto prontamente, contribuendo a mettere in sicurezza i passeggeri e a limitare i danni. Eventi come questo evidenziano l'importanza di interventi tempestivi in situazioni di emergenza stradale.
Momenti di paura alla rotatoria di via Isonzo, dove una Fiat 500 ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia. Il conducente e la passeggera sono riusciti ad abbandonare il veicolo in tempo, evitando conseguenze ben più gravi. A notare le fiamme che si stavano propagando dal cofano è stato Graziano Colaluca, soccorritore con una lunga esperienza sulle ambulanze, che stava transitando nella rotatoria con la propria auto. Resosi immediatamente conto della situazione di pericolo, ha invertito il senso di marcia per avvisare la coppia e metterla in salvo. Nel giro di pochi istanti il cofano dell’auto è stato completamente avvolto dalle fiamme. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
