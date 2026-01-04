Aumentano multe, Tari e acqua. In bilancio rincari e mancanze.

Nel bilancio 2026 si registrano incrementi significativi nelle entrate comunali, con il gettito delle multe più che raddoppiato e aumenti del 9 per cento sia sulla tassa rifiuti che sulla tariffa dell’acqua. Al contempo, il canone unico sale del 18 per cento, mentre Irpef e Imu restano invariati. Questi cambiamenti riflettono un contesto di rincari e mancanze che influenzano il bilancio complessivo del Comune.

Bilancio 2026: "Più che raddoppiato il gettito delle multe, aumenta del 9 per cento la tassa rifiuti, aumenta del 9 per cento la tariffa per l’acqua, del 18 per cento aumenta il canone unico, non diminuiscono di nulla Irpef e Imu. Aumenta tutto e ignorano chi ha più bisogno, ma sono pieni i capitoli dello sperpero". Stronca il preventivo Giulio Silenzi del Pd (nella foto) che denuncia rincari e attacca l’amministrazione: "Non lo dicono perché fanno i furbi, ma questo è ciò che accadrà e che avrebbe dovuto essere indicato nella relazione di bilancio. Inoltre, sulla Tari continueranno a caricare i costi di una parte del personale comunale, quelli della Civita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

