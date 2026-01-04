Attenzione alla neve ventata degli ultimi giorni si rischiano valanghe

A causa delle recenti nevicate e delle correnti di vento, sono possibili valanghe nelle zone montuose. Con il fine settimana e le festività dell’Epifania, molti approfittano per praticare sci o trekking in quota. È importante rimanere informati sulle condizioni del manto nevoso e adottare le precauzioni necessarie per garantirsi un’escursione sicura.

Tra il fine settimana in corso e gli ultimi scampoli di feste, vista l’imminente Epifania, sciare o fare qualche bel trekking in quota è un piacevole passatempo. Ma è necessario fare attenzione, soprattutto alle valanghe.Cosa dice il report“Con il vento proveniente da nord, negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Attenzione alla neve ventata degli ultimi giorni, si rischiano valanghe Leggi anche: Valanghe, l’Euregio: “Neve ventata può staccarsi anche dopo il passaggio di un singolo sciatore” Leggi anche: Valanghe, l’Euregio: “Neve ventata può staccarsi anche dopo il passaggio di un singolo sciatore” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Euregio Valanghe.Report per il fine settimana; Valanghe, l’Euregio: “Neve ventata può staccarsi anche dopo il passaggio di un singolo sciatore”; Valanghe in Trentino: attenzione agli strati deboli di neve ventata; Pericolo valanghe a 3, attenzione alle attività fuoripista, tempo stabile. Valanga in alta valle Maira, l'arrivo delle squadre di soccorso - Squadre di soccorritori al lavoro con tre elicotteri: in salvo un gruppo di 7 escursionisti ... msn.com

Neve e ghiaccio in montagna: "Attenzione" - Nei giorni scorsi sulle montagne è caduta una quantità significativa di neve, in particolare alle quote medio–alte. ilrestodelcarlino.it

Dopo le nevicate da record pericolo forte di valanghe sulle montagne del Cuneese: allerta 4 su 5 - L’appello è rivolto ai frequentatori della montagna, dopo le nevicate che ancora ieri hanno imbiancato le valli del Cuneese. msn.com

Attenzione! La neve colpisce l'Italia - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.