Attacco all’Isis | il raid congiunto di Francia e Regno Unito in Siria

Nella notte tra sabato 3 e domenica 4 gennaio, Francia e Regno Unito hanno condotto un’operazione congiunta in Siria, colpendo depositi d’armi e tunnel dell’ISIS a Nord di Palmira. L’intervento mira a interrompere le attività di stoccaggio e distribuzione di armi del gruppo terroristico, contribuendo agli sforzi internazionali per la stabilizzazione della regione e la lotta contro il terrorismo.

Francia e Regno Unito hanno colpito congiuntamente dei depositi d'armi dello Stato Islamico in Siria attaccando, nella notte tra sabato 3 e domenica 4 gennaio, dei tunnel ritenuti funzionali a stoccare armi ed esplosivi appartenenti all'arsenale dell'Isis a Nord di Palmira. L'attacco franco-britannico in Siria. L'operazione congiunta ha visto operare i caccia Eurofighter Typhoon della Royal Air Force e i Dassault Rafale dell'Arméé de l'Air e de l'Espace francese in un raro caso di attacco coordinato multinazionale contro l'Isis, come non si vedeva da diversi anni: era il 14 aprile 2018 quando Francia, Regno Unito e Stati Uniti attaccarono congiuntamente le forze del regime siriano di Bashar al-Assad per danneggiare la sua capacità di compiere attacchi con armi chimiche.

