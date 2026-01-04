Attacco al Venezuela Ramos sotto le bombe | Niente elettricità L’esercito è in strada

Le tensioni in Venezuela si intensificano con l’attacco militare e le tensioni interne. Ramos denuncia blackout diffusi e presenza militare nelle strade, mentre la comunità internazionale osserva attentamente gli sviluppi. Dopo l’arrivo delle navi da guerra statunitensi nel Mar dei Caraibi e le minacce di intervento terrestre, la situazione nel paese resta instabile e in evoluzione.

GROSSETO Dall’invio delle navi da guerra statunitensi nel Mar dei Caraibi alla minaccia di un raid di terra, fino all’attacco su larga scala che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro. L’escalation della tensione tra Stati Uniti e Venezuela va avanti da mesi, con un intensificarsi dello scontro che ha visto Trump alzare sempre più i toni nei confronti di Maduro, lanciando l’operazione Southern Spear, ufficialmente mirata al contrasto del narcoterrorismo. E, dopo l’attacco alle basi aeree (anche civili) a Caracas, dalla Maremma si è alzata forte la preoccupazione per i tanti giocatori di baseball venezuelani che, negli anni, hanno vestito la casacca del Bbc Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Attacco al Venezuela. Ramos sotto le bombe: "Niente elettricità. L’esercito è in strada" Leggi anche: Caracas sotto le bombe americane, Trump attacca il Venezuela Leggi anche: Caracas sotto le bombe, Trump annuncia la cattura di Maduro: “Ora è fuori dal Venezuela” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Attacco al Venezuela. Ramos sotto le bombe: Niente elettricità. L’esercito è in strada. Venezuela sotto attacco: esplosioni a Caracas. Trump: “Catturato Maduro” - Notte di esplosioni, sorvoli a bassa quota e blackout, colpite infrastrutture militari. ilfaroonline.it

26 anni ad aspettare questo momento: la morte del chavismo, il cancro del nostro Paese, il Venezuela. Se non hai vissuto in Venezuela (prima o dopo), se non hai parent

