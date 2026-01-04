Attacco al Venezuela Ore di ansia per la sorte di Giancarlo Spinelli detenuto da 22 mesi

Da 22 mesi, Giancarlo Spinelli si trova in detenzione in Venezuela. Nelle prime ore del mattino, si registra un aumento dell’ansia tra le sue famiglie e i sostenitori, mentre la capitale Caracas è stata colpita da bombardamenti, spari e esplosioni, sollevando preoccupazioni sulla sua sicurezza e sulla situazione nel paese. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con molte incognite sulla sorte di Spinelli e sulle condizioni generali a Caracas.

Si svegliano alle prime ore del mattino e l'ansia cresce. "Hanno bombardato Caracas, il porto, le aree militari, si sentono gli spari, si vedono le esplosioni". Le notizie corrono veloci e ieri alle 7 (quando l'orologio in Venezuela segna le 2 di notte) i familiari di Giancarlo Spinelli, il 59enne detenuto da 22 mesi, si sono svegliati di soprassalto per una telefonata, e piano piano le notizie hanno preso forma ed è cresciuta dismisura la preoccupazione per il parente incarcerato a Caracas. "Ci ha telefonato la cugina di mia moglie da Caracas – dice Giancarlo Spinelli di Cesena, che porta lo stesso nome del cugino detenuto – aveva paura, era in lacrime.

