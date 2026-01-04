Attacco al Venezuela la Casa Bianca rilancia un video di Maduro in cui sfidava Trump ad andarlo a prendere

A poche ore dalla conferenza stampa di Trump sull’attacco a Caracas e l’arresto di Maduro, la Casa Bianca ha condiviso un video in cui si vede il leader venezuelano sfidare gli Stati Uniti, invitandoli a recarsi al palazzo di Miraflores. Il video riprende un comizio recente in cui Maduro dichiara:

A poche ore dalla fine della conferenza stampa convocata da Trump per parlare dell’attacco a Caracas e dell’arresto di Nicolas Maduro, l’account della Casa Bianca ha diffuso un breve video in cui vengono montati alcuni spezzoni di un comizio del leader venezuelano di pochi mesi fa in cui sfida gli Stati Uniti e il presidente ad andare direttamente al palazzo presidenziale di Miraflores: “ Venite, vi aspetto qui. Codardi ”. Seguono immagini del raid Usa insieme alle parole del segretario di Stato Marc Rubio e dello stesso Trump durante il punto con i cronisti. In sottofondo una musica epica accompagna le immagini. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

