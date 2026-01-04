Attacco al Venezuela | attesa e preoccupazione per la folta comunità siciliana a Caracas e Maracaibo

L’attacco al Venezuela di ieri notte, con l’arresto del presidente Maduro e della moglie, ha suscitato preoccupazione tra la comunità siciliana presente a Caracas e Maracaibo. La situazione di instabilità politica e le conseguenze di questo evento sono al centro dell’attenzione di chi vive e lavora nel Paese, generando incertezza e timori per il futuro.

Apprensione per i siciliani che si trovano a Caracas, capitale del Venezuela, dopo l'attacco di ieri notte da parte degli Stati Uniti che ha portato all'arresto del presidente Maduro e della moglie. Proprio nella capitale c'è una folta comunità di siciliani.

Attacco Usa in Venezuela, arrestato Maduro. Trump: “Portato fuori dal Paese”. Tajani: “Preoccupati per gli italiani”. Il ristoratore genovese Parodi a Caracas: “Siamo ... - Ore di angoscia per gli italiani residenti nel Paese o detenuti, come il cooperante veneziano Alberto Trentini. ilsecoloxix.it

Sky tg24. . Trump dopo cattura di Maduro: “Gestiremo Venezuela in attesa transizione sicura” https://shorturl.at/8H0eP - facebook.com facebook

Trump, gestiremo il Venezuela in attesa di una transizione sicura x.com

