Atlético imbattibile per il Real nella Liga

L’Atlético Madrid si conferma imbattibile contro il Real nella Liga, mantenendo una serie ininterrotta di vittorie e pareggi che si protrae da oltre sei anni. La squadra madrilena dimostra costanza e solidità, rendendo difficile ogni tentativo di successo per i rivali. Questi dati evidenziano un equilibrio tattico e una continuità di rendimento che influenzano profondamente la competizione spagnola.

2026-01-03 23:13:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie ALiga pervenuta in redazione: Pellegrino Matarazzo dovrà mettere fine a una serie di sei anni e 11 partite consecutive nella Liga senza battere l’Atlético da Madrid, Se vuoi vincere stasera dal tuo debutto come allenatore della Real Sociedad, nell’Anoeta e nel campionato spagnolo. Nello stesso periodo, la squadra di Txuriurdin ha battuto il Real Madrid tre volte e il Barcellona una volta, ma non è riuscita a battere l’attuale rivale. In Coppa, nel 2022, li batté in casa 2-0. Ed è quello L’Atlético è stata una delle squadre contro cui si è bloccato il Real di Imanol Alguacil, che stava meglio al Real Madrid e al Barcellona,??come abbiamo sottolineato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

