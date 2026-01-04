Athekame basta per la fascia? Per il Milan spunta l’occasione d’oro a un prezzo stracciato
Nel calciomercato del Milan, la rosa di destra vede attualmente titolari Saelemaekers e Athekame. La società valuta se questa copertura sia sufficiente per la stagione, considerando eventuali opportunità di mercato a prezzi vantaggiosi. L’obiettivo è rafforzare il reparto senza trascurare le esigenze tecniche e finanziarie del club.
Calciomercato Milan, a destra i rossoneri hanno al momento il super titolare Saelemaekers e Athekame. Occhio alle occasioni. Eccone una che potrebbe essere ghiotta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan-Fiorentina, occasione d’oro per Athekame: il giovane svizzero verso la prima da titolare sulla fascia destra
Leggi anche: Spotify Premium a 2,59€: la colonna sonora del 2026 a prezzo stracciato
Athekame basta per la fascia? Per il Milan spunta l’occasione d’oro a un prezzo stracciato.
Mercato Milan: ok attacco e difesa, ma non va dimenticata la fascia destra - Dopo aver rinforzato l'attacco con un centravanti strutturato fisicamente come Niclas Fullkrug, ora il Milan è al lavoro per trovare un nuovo difensore. milannews.it
Calciomercato Milan, cinghia tirata: niente colpi a destra, fiducia ad Athekame? Cosa filtra - Calciomercato Milan, il club rossonero ha deciso di non intervenire sulla fascia destra: come alternativa a Saelemaekers fiducia ad Athekame Il mantra in via Aldo Rossi è diventato ferreo: senza i cir ... milannews24.com
Milan-Pisa 2-2, Nzola spaventa il Diavolo, Athekame fa pari al 93' - Modric: "È solo colpa nostra" - Pisa, Modric: "È solo colpa nostra se non abbiamo vinto" "Ci aspettavamo questa partita, sono venuti a difendere e a renderci la vita difficile. affaritaliani.it
DELUSIONE RIAD: Il #Milan cade contro il #Napoli nella semifinale di Supercoppa. #MAIGNAN TRADISCE: Errori pesanti del portierone francese, #Estupiñán l'ultimo a mollare. CAMBI TARDIVI L'ingresso di #Modric e #Fofana non basta a ribaltare il - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.