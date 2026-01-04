Athekame basta per la fascia? Per il Milan spunta l’occasione d’oro a un prezzo stracciato

Nel calciomercato del Milan, la rosa di destra vede attualmente titolari Saelemaekers e Athekame. La società valuta se questa copertura sia sufficiente per la stagione, considerando eventuali opportunità di mercato a prezzi vantaggiosi. L’obiettivo è rafforzare il reparto senza trascurare le esigenze tecniche e finanziarie del club.

Calciomercato Milan, a destra i rossoneri hanno al momento il super titolare Saelemaekers e Athekame. Occhio alle occasioni. Eccone una che potrebbe essere ghiotta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

