Athekame basta per la fascia? Per il Milan spunta l’occasione d’oro a un prezzo stracciato

Nel calciomercato del Milan, la rosa di destra vede attualmente titolari Saelemaekers e Athekame. La società valuta se questa copertura sia sufficiente per la stagione, considerando eventuali opportunità di mercato a prezzi vantaggiosi. L’obiettivo è rafforzare il reparto senza trascurare le esigenze tecniche e finanziarie del club.

Calciomercato Milan, cinghia tirata: niente colpi a destra, fiducia ad Athekame? Cosa filtra - Calciomercato Milan, il club rossonero ha deciso di non intervenire sulla fascia destra: come alternativa a Saelemaekers fiducia ad Athekame Il mantra in via Aldo Rossi è diventato ferreo: senza i cir ... milannews24.com

Milan-Pisa 2-2, Nzola spaventa il Diavolo, Athekame fa pari al 93' - Modric: "È solo colpa nostra" - Pisa, Modric: "È solo colpa nostra se non abbiamo vinto" "Ci aspettavamo questa partita, sono venuti a difendere e a renderci la vita difficile. affaritaliani.it

DELUSIONE RIAD: Il #Milan cade contro il #Napoli nella semifinale di Supercoppa. #MAIGNAN TRADISCE: Errori pesanti del portierone francese, #Estupiñán l'ultimo a mollare. CAMBI TARDIVI L'ingresso di #Modric e #Fofana non basta a ribaltare il - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.