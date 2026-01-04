atalanta roma scamacca fa impazzire la prima difesa del campionato

Nella recente sfida tra Atalanta e Roma, Scamacca ha dimostrato il proprio valore, mettendo sotto pressione la prima difesa del campionato. La partita di Bergamo rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, evidenziando le aree di miglioramento e la competitività del campionato italiano. Nonostante la sconfitta, la Roma resta impegnata a rivedere le strategie per affrontare le prossime sfide con determinazione.

Pur volendo evitare facili e inopportuni allarmismi sul destino del campionato della Roma, la sconfitta di ieri a Bergamo resta un duro colpo d’arresto per la squadra di Gasp. Non tanto per il risultato – di misura, al netto delle polemiche sulle decisioni arbitrali -, quanto per l’ennesima prestazione di una squadra in grado di dominare fisicamente e tecnicamente contro le piccole, ma che perde completamente la bussola quando incontra avversari della sua caratura o superiore. Ieri sera, i mismatch a discapito dei giallorossi si sono potuti vedere in tutte le zone del campo, ma è stata forse la difesa, insidiata da un pericolosissimo Scamacca, ad aver collezionato la figura peggiore. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

