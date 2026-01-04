Atalanta Roma 1-0 ritorno amaro per Gasperini

Nell’anticipo della 18ª giornata di Serie A, l’Atalanta ha vinto 1-0 contro la Roma. La partita si è disputata a Bergamo, regalando un risultato importante per i padroni di casa. Per Gian Piero Gasperini, il ritorno alla guida della squadra è stato caratterizzato da una sconfitta che lascia amaro in bocca. Un risultato che influisce sulla classifica e sulla continuità del campionato delle due squadre.

Ritorno amaro per Gian Piero Gasperini nella 'sua' Bergamo. Un'ottima Atalanta batte la Roma per 1-0, nell'anticipo serale della 18a giornata di Serie A. Tre punti fondamentali per i nerazzurri di Palladino, che si portano a 25 punti in classifica a ridosso della zona Europa. Secondo ko in tre partite, invece, per la Roma del Gasp che continua a faticare negli scontri diretti contro le dirette concorrenti per un posto in Champions. I giallorossi restano a quota 33 punti e vengono raggiunti dalla Juve al quarto posto. Grande l'accoglienza dei tifosi atalantini per il loro ex allenatore Gasperini, accolto tra cori e striscioni.

