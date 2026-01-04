Atalanta Roma 1-0 la decide Scalvini | i giallorossi rallentano anche in ottica Champions Cos’è successo

Nella sfida tra Atalanta e Roma, la rete di Scalvini ha deciso l’incontro con un risultato di 1-0. La partita ha visto l’uscita infortunata del difensore nerazzurro e il gol annullato a Scamacca. La vittoria dell’Atalanta influisce sulla corsa europea dei giallorossi, rallentando le loro ambizioni in ottica Champions League. Un risultato importante che modifica gli equilibri in classifica.

Atalanta Roma 1-0, Scalvini decide il match ma esce infortunato, annullato il raddoppio a Scamacca. L'Atalanta esce vincitrice da una sfida vibrante e nervosa contro la Roma, conquistando tre punti pesantissimi grazie a una rete siglata in avvio di gara. Il protagonista assoluto della serata è Giorgio Scalvini, che al 12? minuto trova la zampata vincente sugli sviluppi di un calcio d'angolo, infilando freddamente il pallone alle spalle del portiere ospite. La gioia della Dea resta sospesa per alcuni istanti: l'arbitro Michael Fabbri viene richiamato al monitor per valutare un sospetto fallo di mano, ma dopo l'on-field review il direttore di gara conferma la validità della marcatura.

