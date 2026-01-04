Atalanta-Roma 1-0 Il ritorno amaro di Gasp a Bergamo | gol decisivo di Scalvini
L'Atalanta ha vinto 1-0 contro la Roma al Gewiss Stadium, con un gol di Scalvini che ha deciso la partita. La sfida ha rappresentato il ritorno di Gasp a Bergamo e ha permesso ai nerazzurri di rafforzare la propria posizione in zona europea, mentre i giallorossi devono ora affrontare le conseguenze di questa sconfitta, senza punti dalla trasferta.
Bergamo, 3 gennaio 2026 - E' di Palladino la sfida tra l'allievo e il maestro. L'Atalanta batte la Roma al Gewiss Stadium e si rilancia nella zona Europa, costringendo i giallorossi a tornare con zero punti nella capitale e non sfruttando il passo falso della Juventus con il Lecce. Un gol di Scalvini in avvio di match ha deciso la contesa, che ha visto la Roma ancora in difficoltà con i centravanti, male Ferguson e Dovbyk, ma anche nel gioco, con poche idee e qualità, mentre l'Atalanta si è dimostrata più viva e reattiva davanti al pubblico di casa, che ora vede una squadra molto più simile a quella del ciclo gasperiniano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
