Atalanta-Roma 1-0 giallorossi ancora ko | è la settima sconfitta

Nella sfida di Bergamo, l'Atalanta ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro la Roma, che registra così la settima sconfitta stagionale dei giallorossi. Il risultato evidenzia le difficoltà della squadra in questa fase del campionato, influenzando la posizione in classifica e il morale del club. Un momento importante che richiede analisi e riflessioni per affrontare al meglio le prossime sfide.

La notte di Bergamo consegna alla Roma un'altra sconfitta che pesa. Non solo per il risultato, ma per il momento della stagione e per ciò che racconta la classifica. L' Atalanta vince 1-0 grazie a un gol di Giorgio Scalvini e condanna i giallorossi alla settima battuta d'arresto in campionato, la quarta nelle ultime sei giornate. Un trend che non può più essere archiviato come episodico. Bergamo amara per Gasperini. Il ritorno di Gian Piero Gasperini da avversario nella sua Bergamo si chiude nel modo peggiore. La Roma perde, viene agganciata dalla Juventus al quarto posto a quota 33 e vede ridursi il margine sulle inseguitrici.

