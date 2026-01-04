Atalanta per Bologna c’è il dubbio Kolasinac | l’infortunio al ginocchio può costringerlo ai box
Per la partita di mercoledì 7 gennaio a Bologna, l’Atalanta potrebbe dover fare a meno di Sead Kolasinac a causa di un infortunio al ginocchio. La decisione sulla sua presenza in campo dipenderà dagli esami e dal suo stato di recupero. La squadra bergamasca si prepara alla trasferta con attenzione, valutando tutte le opzioni per affrontare la sfida nel modo più efficace.
Per la delicatissima trasferta di Bologna in programma mercoledì 7 gennaio (con calcio d’inizio fissato per le 18:30), l’ Atalanta potrebbe trovarsi a dover fare a meno di Sead Kolasinac. Il difensore bosniaco è stato costretto al cambio a metà del primo tempo di Atalanta-Roma, lasciando campo a Honest Ahanor a seguito di una contusione al ginocchio destro subita in un’azione di gioco. I primi accertamenti diagnostici parlano di postumi distrattivi al legamento collaterale mediale. Niente di estremamente grave, al momento, tanto che non è ancora del tutto escluso il suo recupero per mercoledì. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
