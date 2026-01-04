Atalanta panchina che pesa | Palladino frena Samardzic e Brescianini il mercato si muove
Durante la recente partita contro la Roma, l’Atalanta ha mostrato alcune decisioni importanti sul mercato. La panchina, spesso oggetto di discussione, ha influenzato le scelte del club, con Palladino che ha limitato l’impiego di Samardzic e Brescianini. Questi segnali indicano un’attenta strategia di rinforzo e gestione della rosa, in un contesto di mercato ancora in evoluzione.
Il segnale più forte non è arrivato da una dichiarazione, ma da una scelta. Anzi, da più scelte. Nel finale tirato contro la Roma, quando servivano freschezza e coraggio, l’Atalanta ha guardato altrove. Brescianini e Samardži? sono rimasti seduti, mentre in campo entravano altri profili. È lì che la partita si è trasformata in un messaggio di mercato. Panchina che pesa: le gerarchie cambiano. Nel momento in cui le rotazioni contano davvero, le decisioni raccontano più delle parole. La gestione delle ultime settimane ha chiarito che alcuni giocatori, pur presenti in rosa, non sono centrali nel progetto immediato. 🔗 Leggi su Como1907news.com
