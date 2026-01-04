ASUS annuncia un aumento dei prezzi a causa dell’IA | salirà anche il prezzo di ROG Ally?

ASUS ha comunicato un incremento dei prezzi su alcuni prodotti, previsto a partire dal 5 gennaio 2026. Questa decisione si inserisce nel contesto di un mercato in evoluzione, influenzato dall’adozione di tecnologie come l’intelligenza artificiale. Restano da chiarire eventuali variazioni sui dispositivi più popolari, come ROG Ally, e come questa mossa possa influire sulle scelte dei consumatori e sul mercato gaming.

ASUS ha annunciato un aumento dei prezzi su parte del proprio catalogo, una decisione che entrerà in vigore dal 5 gennaio 2026. La comunicazione è stata inviata ai partner commerciali pochi giorni prima del CES di Las Vegas, l’evento chiave in cui l’azienda presenterà le novità hardware per il nuovo anno ed il messaggio è chiaro: alcune configurazioni diventeranno più costose a causa di pressioni strutturali lungo tutta la filiera produttiva. Non si tratta di un rincaro temporaneo, ma di un adeguamento legato a cambiamenti profondi del mercato. La questione solleva interrogativi diretti anche sui prodotti gaming più recenti, come ROG Ally. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - ASUS annuncia un aumento dei prezzi a causa dell’IA: salirà anche il prezzo di ROG Ally? Leggi anche: Asus Rog Xbox Ally X: potenza per giocare ovunque Leggi anche: ASUS ROG Ally Xbox: Arrivano i Profili di Gioco Automatici Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. ASUS annuncia l’aumento dei prezzi dal 5 gennaio 2026. I costi delle memorie RAM e storage spingono i listini più in alto; ASUS annuncia aumenti di prezzo per alcune combinazioni di prodotti; ASUS aumenta i prezzi per la carenza di RAM a causa dell'AI; ASUS annuncia aumenti di prezzo a causa dell'IA. ASUS annuncia un aumento dei prezzi a causa dell’IA: salirà anche il prezzo di ROG Ally? - ASUS ha annunciato un aumento dei prezzi su parte del proprio catalogo, una decisione che entrerà in vigore dal 5 gennaio 2026. msn.com

