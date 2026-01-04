Assalto Galatasaray a Frattesi | pronta maxi offerta all’Inter

Il Galatasaray si sta preparando a presentare una proposta significativa all’Inter per Davide Frattesi, nel tentativo di rinforzare il reparto centrale. La squadra turca accelera sul mercato invernale, puntando a consolidare la rosa con un acquisto strategico. La trattativa rappresenta un passo importante nella sessione di mercato, con l’obiettivo di rafforzare la propria competitività nelle competizioni europee e nazionali.

Il Galatasaray accelera sul mercato invernale e guarda con decisione all’Italia per rinforzare il centrocampo. Tra i profili monitorati con maggiore attenzione c’è Davide Frattesi, sempre più ai margini del progetto dell’Inter e considerato cedibile già a gennaio. Secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Turchia e riportate dal portale Fanatik, il club di Istanbul sarebbe pronto a presentarsi con una proposta concreta, vicina ai 20 milioni di euro, per convincere l’ Inter a lasciar partire il centrocampista classe 1999. Una cifra importante, anche se inferiore alle valutazioni iniziali dei nerazzurri, che potrebbe però diventare una base di trattativa. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche: Calciomercato Napoli, assalto dalla Premier: pronta un’offerta da 70 milioni per McTominay!

Leggi anche: Atletico Madrid su Lookman: pronta maxi-offerta all’Atalanta a gennaio

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

In Turchia – Frattesi, pronta spedizione Galatasaray: la cifra proposta all’Inter. Il giocatore - Il centrocampista dell'Inter sta valutando l'offerta del club turco che è pronto a dare l'assalto al giocatore: offerta pronta all'Inter ... msn.com