Asllani via dal Torino? Petrachi spiega | Vogliamo cambiare qualcosa sul mercato Ci aspettiamo di più! Lui è un titolare ma…

Il futuro di Asllani al Torino rimane incerto. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha commentato la possibilità di una cessione, sottolineando l’intenzione della società di apportare modifiche sul mercato. Pur riconoscendo il ruolo di titolare del centrocampista, Petrachi ha confermato che si stanno valutando diverse opzioni per rafforzare la rosa. La situazione sarà monitorata nelle prossime settimane, con attenzione alle esigenze della squadra e alle opportunità di mercato.

Inter News 24 Asllani via dal Torino? Il direttore sportivo granata, Gianluca Petrachi, parla anche del futuro del centrocampista in prestito dall’Inter. Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, ha lanciato un messaggio chiaro a Kristjan Asllani. Il regista di proprietà dell’ Inter, attualmente relegato in panchina, deve dimostrare maggiore determinazione per riconquistare il posto. Il dirigente ha confermato la necessità di sfoltire la rosa per inserire rinforzi funzionali, lasciando intendere che senza una svolta immediata il futuro del centrocampista albanese in granata potrebbe essere a rischio. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Asllani via dal Torino? Petrachi spiega: «Vogliamo cambiare qualcosa sul mercato. Ci aspettiamo di più! Lui è un titolare, ma…» Leggi anche: Sassuolo-Torino, Petrachi allo scoperto sul mercato: “Cerco un requisito specifico” Leggi anche: Torino, Cairo: «Baroni? Ho fiducia. Sul mercato siamo al lavoro con Petrachi…» Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Calciomercato Torino: rivoluzione a centrocampo? Tutti i nomi; Un altro inutile, dannoso, fastidioso anno del Torino di Cairo si chiude. Quando finirà?. Torino, Petrachi: “Asllani fuori? Vogliamo cambiare qualcosa sul mercato. Cerchiamo in 3 ruoli” - Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, ha concesso un'intervista ai microfoni di Sky Sport. msn.com

Torino, Petrachi: "Centrale, esterno e centrocampista le priorità. Asllani? Vogliamo cercare di cambiare qualcosa" - L'obiettivo del direttore sportivo di Gianluca Petrachi è chiaro: cambiare la rosa, lavorando sugli ... msn.com

Mercato Torino, Gianluca Petrachi fa la lista della spesa - Il regista ex Empoli, prima del trasferimento al Torino, era stato seguito con interesse anche dal Bologna, che lo aveva valutato per un acquisto a titolo definitivo. sportal.it

#Asllani, addio anticipato al #Torino #Petrachi: "Ci aspettiamo di più, deve dimostrare di essere un titolare" x.com

Esclusione per Asllani: il Torino interrompe il prestito e rinuncia al riscatto da 11,5 milioni #Asllani #Inter #Torino #internews24 #Calciomercato - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.