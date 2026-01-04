Asllani Inter Romano conferma il ritorno | Può lasciare il Torino ma il suo futuro… 

Fabrizio Romano ha confermato il possibile ritorno di Asllani all’Inter, sottolineando che il calciatore potrebbe lasciare il Torino. La trattativa sembra essere in fase avanzata, con la società nerazzurra che valuta le modalità del trasferimento e l’inserimento di eventuali clausole. Entrambi, Asllani e l’Inter, hanno chiarito di avere progetti condivisi per il futuro, mantenendo un dialogo aperto e professionale.

Inter News 24 Asllani Inter, Fabrizio Romano conferma il possibile ritorno a Milano e spiega anche i piani di società e calciatore per il futuro. Dopo aver definito il trasferimento di Valentin Carboni, il giovane fantasista argentino di grande prospettiva, al Racing Club, la Beneamata potrebbe affrontare un nuovo ritorno a sorpresa. Kristjan Asllani, l’ordinato regista albanese dai piedi educati, rischia di rientrare a Milano con sei mesi di anticipo rispetto alla fine del prestito annuale. Secondo l’esperto di mercato Fabrizio Romano, noto per le sue anteprime internazionali sempre puntuali, il Torino starebbe valutando la risoluzione del prestito a causa di un rendimento sotto le attese. 🔗 Leggi su Internews24.com

