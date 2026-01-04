Asllani Inter Romano conferma il ritorno | Può lasciare il Torino ma il suo futuro…

Fabrizio Romano ha confermato il possibile ritorno di Asllani all’Inter, sottolineando che il calciatore potrebbe lasciare il Torino. La trattativa sembra essere in fase avanzata, con la società nerazzurra che valuta le modalità del trasferimento e l’inserimento di eventuali clausole. Entrambi, Asllani e l’Inter, hanno chiarito di avere progetti condivisi per il futuro, mantenendo un dialogo aperto e professionale.

Inter News 24 Asllani Inter, Fabrizio Romano conferma il possibile ritorno a Milano e spiega anche i piani di società e calciatore per il futuro. Dopo aver definito il trasferimento di Valentin Carboni, il giovane fantasista argentino di grande prospettiva, al Racing Club, la Beneamata potrebbe affrontare un nuovo ritorno a sorpresa. Kristjan Asllani, l'ordinato regista albanese dai piedi educati, rischia di rientrare a Milano con sei mesi di anticipo rispetto alla fine del prestito annuale. Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, noto per le sue anteprime internazionali sempre puntuali, il Torino starebbe valutando la risoluzione del prestito a causa di un rendimento sotto le attese.

Asllani e il Torino, colpo di scena: c’è la decisione a sorpresa! - Colpo di scena in casa Torino: è arrivata una decisione drastica e definitiva sul futuro di Asllani! fantamaster.it

Calciomercato Inter news/ Asllani, il centrocampista apre al Bologna. Galatasaray su Pavard (11 agosto 2025) - Dopo Osimhen, il Gala punta il francese (11 agosto 2025) Il calciomercato Inter sta cercando di piazzare ... ilsussidiario.net

Il Torino sta valutando la chiusura anticipata del prestito di Kristjan Asllani. Tra rendimento sotto le attese, cambio di dirigenza e precedenti recenti, l’Inter potrebbe ritrovarsi il centrocampista dopo appena sei mesi: https://fanpa.ge/WkK20 - facebook.com facebook

Nonostante quanto emerso questa mattina, Kristjan #Asllani è regolarmente convocato per #VeronaTorino ed è a Verona con la squadra. @TorinoFC_1906 ed @Inter stanno ragionando sulla situazione legata al prestito del giocatore , ma non è stata an x.com

