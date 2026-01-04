Asllani il Torino valuta la rescissione del prestito
Il Torino sta considerando la rescissione anticipata del prestito di Kristjan Asllani, arrivato quest’estate dall’Inter. La decisione nasce da valutazioni interne sulla situazione del centrocampista e sulla possibilità di riorganizzare la rosa. La scelta, ancora in fase di definizione, potrebbe influire sul percorso del giocatore e sulle strategie della società per la prossima stagione.
Il futuro di Kristjan Asllani torna improvvisamente in discussione. Il Torino sta valutando la rescissione anticipata del prestito del centrocampista, arrivato in estate dall’ Inter. La decisione matura dopo mesi di riflessioni interne: il rendimento del classe 2000 non ha convinto e in casa granata prende corpo l’ipotesi di interrompere l’accordo prima della scadenza naturale. Un segnale netto, che rimetterebbe Asllani immediatamente sul mercato. L’operazione era stata definita la scorsa estate con prestito oneroso da 1,5 milioni e diritto di riscatto fissato a 11,5 milioni, esercitabile entro il 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Como1907news.com
Leggi anche: Asllani riscattato dal Torino? Cairo rompe il silenzio! La risposta sul centrocampista in prestito dall’Inter
Leggi anche: Falcone para un rigore ad Asllani al 91′ e salva la vittoria del Lecce: il Torino cade al Via del Mare
Asllani al Torino dall'Inter, è ufficiale: la formula dell'operazione - L'Inter lo ha ceduto al club granata con la formula del prestito con diritto di riscatto. corrieredellosport.it
Torino, per Asllani formula 'alla Esposito'. Attenzione al Bologna per il centrocampista - albanese è in uscita dall'Inter e questo lo rende un traguardo non irraggiungibile. m.tuttomercatoweb.com
Torino, Asllani al Filadelfia | FOTO E VIDEO - I granata hanno chiuso per il suo arrivo in prestito oneroso dall’Inter a 1,5 milioni, con diritto di ... gianlucadimarzio.com
L'esperienza di Kristjan #Asllani al #Torino terminerà dopo soli 5 mesi. Il centrocampista albanese è regolarmente convocato per la trasferta contro l'Hellas Verona, ma nelle prossime ore il club granata e l' #Inter dialogheranno per risolvere anticipatamente il x.com
Asllani verso l’addio anticipato al Torino. Arrivato in granata nell’ultima sessione estiva, Asllani era stato prelevato per una cifra di 1,5 milioni di euro, con un’opzione di riscatto fissata a 11,5 milioni. Un investimento importante, che però non ha trovato riscont - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.