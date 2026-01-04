Asllani il Torino valuta la rescissione del prestito

Il Torino sta considerando la rescissione anticipata del prestito di Kristjan Asllani, arrivato quest’estate dall’Inter. La decisione nasce da valutazioni interne sulla situazione del centrocampista e sulla possibilità di riorganizzare la rosa. La scelta, ancora in fase di definizione, potrebbe influire sul percorso del giocatore e sulle strategie della società per la prossima stagione.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.