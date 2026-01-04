Ecco l'introduzione richiesta: Nella serata di ieri, sabato 3 gennaio 2026, su Rai1 è andato in onda TG1 con il servizio sull'attacco degli Stati Uniti al Venezuela, attirando l'attenzione di una significativa percentuale di pubblico. La trasmissione ha registrato un ascolto di circa 000.000 spettatori, confermando l'interesse per le principali notizie internazionali.

Nella serata di ieri, sabato 3 gennaio 2026, su Rai1 TG1 – Attacco USA al Venezuela ha intrattenuto.000 spettatori pari al %. Su Canale5 la replica di Pavarotti – L’uomo che emozionò il mondo ha raccolto davanti al video.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Festival del Circo di Montecarlo è la scelta di.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Shrek terzo raduna.000 spettatori (%). Su Rai3 La Città Ideale raggiunge.000 spettatori e il %. Su Rete4 Speciale Quarta Repubblica totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 In Viaggio con Barbero conquista.000 spettatori con il %. Su Tv8 4 Ristoranti sigla. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Sabato 3 Gennaio 2026

Leggi anche: Ascolti TV | Sabato 20 Dicembre 2025. Ballando conquista il sabato sera ascolti fino al 31,7%

Leggi anche: Ascolti tv sabato 3 gennaio: Circo di Montecarlo, Pavarotti, Shrek terzo

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ascolti tv ieri sabato 27 dicembre chi ha vinto tra il Festival del Circo di Montecarlo, Il Volo e Shrek; Stasera in tv (3 gennaio), Pavarotti sfida il Circo di Montecarlo, Benigni e MasterChef lottano per il prime time; Ascolti tv 2 gennaio, chi ha vinto tra Rai1 e Canale 5? Il verdetto (umiliante per...). Ottimo Quarto grado; Ascolti tv del 27 dicembre, Il Circo di Montecarlo contro Il Volo.

Ascolti tv sabato 3 gennaio: chi ha vinto tra Speciale Tg1 per attacco Usa in Venezuela e Pavarotti 90 - Rai 1 con lo Speciale TG1 dedicato all'attacco USA in Venezuela ha sfidato Pavarotti 90 su Canale5 ... fanpage.it