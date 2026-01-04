Ascolti TV | Sabato 3 Gennaio 2026 Vince Pavarotti in replica 14.7% lo speciale del TG1 non va oltre il 9.9% ottimo il Circo di Montecarlo su Rai2 10%

Nella serata di sabato 3 gennaio 2026, i dati di ascolto televisivo evidenziano la vittoria di Pavarotti in replica con il 14,7%. Lo speciale del TG1 ha raccolto il 9,9%, mentre il Circo di Montecarlo su Rai2 ha ottenuto il 10%. Questi risultati riflettono le preferenze del pubblico, con programmi di intrattenimento e informazione che continuano a catturare attenzione.

Nella serata di ieri, sabato 3 gennaio 2026, su Rai1 TG1 – Attacco USA al Venezuela ha intrattenuto 1.582.000 spettatori pari al 9.9% dalle 21:40 alle 23. Su Canale5 la replica di Pavarotti – L’uomo che emozionò il mondo ha raccolto davanti al video 1.655.000 spettatori con uno share del 14.7% dalle 21:55 alle 1:04 (After Show a 607.000 e il 13.1%). Su Rai2 Festival del Circo di Montecarlo è la scelta di 1.353.000 spettatori pari al 10% dalle 21:50 alle 00:03. Su Italia1 Shrek terzo raduna 1.030.000 spettatori (6.3%). Su Rai3, dopo la presentazione di 20 minuti (467.000 – 2.5%), La Città Ideale raggiunge 668. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

